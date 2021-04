Goleada sofrida para o Inter escancara péssimo momento do São Paulo

Que baile, hein?! O Internacional foi ao Morumbi atropelar o então líder. Nesta quarta (20), o Colorado massacrou o São Paulo por 5 a 1 e assumiu a ponta do Brasileirão na 31ª rodada. Victor Custa, Caio Vidal e hat-trick de Yuri Alberto garantiram a goleada gaúcha. Lembrando que Luciano descontou para os paulistas. Agora, o Inter lidera com 59 pontos, dois a mais que o vice São Paulo.

Em plena casa tricolor, o Inter entrou em campo como se estivesse numa final de campeonato. Já o São Paulo jogava mais um confronto. No fim das contas, a vontade gaúcha se sobressaiu — e muito — sobre o time apático e previsível de Diniz.

Hoje, o São Paulo não pode ficar apenas nas explicações do técnico Fernando Diniz. Essa goleada do Inter deve abalar as estruturas também da diretoria. A nova gestão de futebol tem por obrigação dar satisfação à torcida tricolor, seja com Casares, Raí ou até mesmo ambos. Não é um momento de dentro de campo, quem atua nos bastidores não pode se omitir como fazia a ex-diretoria.

Sem vencer no Brasileirão há quatro jogos, o sonho do título escapa aos poucos das mãos do São Paulo. Depois de perder para Bragantino e Santos, empatar com Athletico e ser goleado pelo Inter, a incógnita sobre a sequência do Tricolor no campeonato toma conta. Coritiba (casa), Atlético-GO (fora) e Palmeiras (casa) são os próximos adversários para tentar reerguer das cinzas ou afundar de vez.