Náutico goleia Oeste e se afasta da zona de rebaixamento da Serie B

E o Náutico fez o dever de casa! Na noite desta quarta-feira (20), o time de Hélio dos Anjos recebeu o já rebaixado Oeste em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão Série B. A vitória era importantíssima para as duas equipes, já que ambas estão na briga para sair de perto da zona de rebaixamento.

O time da casa saiu com a vitória com o placar amplo de 4 a 1. Os gols foram feitos por Diogo Hereda, Jean Carlos, Kieza e Erick Arruda. O gol de honra da equipe paulista saiu dos pés de Pedrinho.

Vitória com direito a goleada

O Náutico foi amplamente superior desde o início do jogo. Logo aos quatro, Hereda abriu o placar para o Timbu. O jogo estava tão fácil que, aos 31 minutos, já estava três a zero para os donos da casa - com gols de Jean Carlos, aos 21, e do Kieza aos 31. Do outro lado, o Oeste não tinha força de marcação e ameaçava somente de fora da área.

Os números do primeiro tempo mostram muito a ampla dominância do Náutico. Apesar do Timbu ter apenas 52% de posse de bola, acertou nove dos 14 chutes no gol de Caique França. Do outro lado, o Oeste finalizou seis vezes e acertou dois no gol de Anderson.

Com a vitória na mão, o Náutico tirou um pouco o pé na segunda etapa. Mesmo assim, não relaxou totalmente porque o saldo de gols é importantíssimo para as fases finais da competição, principalmente na briga contra o rebaixamento. Mesmo assim, sem a força da primeira etapa, Erick fez o quarto do Timbu aos oito. Poucos minutos depois, aos 18, a defesa saiu jogando mal, e Pedrinho conseguiu marcar o gol de honra do Oeste.

Os números da segunda etapa mostram que o cenário não mudou muito. Do lado pernambucano, foram cinco finalizações no gol das 13 chutadas. Já do lado Paulista, foram três de cinco chutes no gol.

Apesar dos quatro gols, o goleiro Caique França foi um dos destaques da partida, defendendo 10 chutes no jogo. Do lado vencedor, o destaque vai para Erick, com um gol e duas assistências.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Náutico dá uma respirada do lado de fora do Z-4 e permanece em 15º, com 42 pontos. Porém, o alerta continua ligado pois o Vitória (16º) - primeiro time fora da zona de rebaixamento, está empatado em pontos com o Timbu e o Figueirense (17º) tem três pontos de distância dos dois times. Já o Oeste, já rebaixado para a Série C, permanece na lanterna com 26 pontos.

A próxima rodada da Série B começa no próximo final de semana. No domingo (24), o Náutico viaja para Minas Gerais para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão às 16h. Já na terça-feira (26), às 19h15, o Oeste recebe o Paraná na Arena Barueri.