Vitória bate Guarani em Campinas e deixa Z-4 da Série B

O Vitória conseguiu uma importantíssima vitória na Série B. Em duelo válido pela 36ª rodada da competição, o Nêgo viajou até o Brinco de Ouro da Princesa, venceu o Guarani por 2 a 1 nesta quarta-feira (20) e deixou a zona de rebaixamento.

No 4-1-4-1, o Bugre de Felipe Conceição teve mais posse de bola (53%), mas foi menos ofensivo que o Vitória de Rodrigo Chagas, armado no 4-2-3-1: 11 finalizações, ante dez dos campineiros; e cinco certas, sendo duas do Guarani.

Marca do artilheiro

Logo aos cinco minutos da peleja, Matheus Frizzo cruzou da esquerda, Mateusinho deu de casquinha para a área e Léo Ceará escorou de cabeça para inaugurar o marcador.

O Guarani, então, se lançou ao ataque. Eliel e Bruno Sávio arriscaram e, por pouco, não empataram. Aos 17, após cobrança de escanteio de Lucas Crispim, Marcelo escorou na segunda trave para empatar.

A peleja ficou, primeiro, retrancada. Depois, cada equipe teve uma chance. Aos 37, Lucas Cândido serviu Rafael Carioca no lado esquerdo e ele finalizou alto demais. Três minutos depois, em cobrança de falta do lado direito, Murilo Rangel colocou a redonda na área e ninguém conseguiu escorar.

O segundo tempo começou perdendo. Aos dois, Lucas Crispim arriscou pouco depois do meio e campo e assustou César. Aos seis, Fernando Neto, em jogada individual, apareceu no lado direito e finalizou em cima de Gabriel Mesquita. Quatro minutos depois, grande assistência de Fernando Neto para Léo Ceará - e defesa ainda maior de Gabriel Mesquita após a finalização.

A peleja mudou completamente aos onze minutos. Lucas Crispim derrubou Wallace Reis na área, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Na cobrança, Léo Ceará deslocou Gabriel Mesquita e chuta no canto esquerdo para colocar o Vitória novamente na frente. O atacante chegou ao seu 16º gol na competição.

Sem força para atacar, o Guarani sentiu o golpe e não conseguiu mais criar. E poderia ser mais: Aos 49, Rafael Carioca cruzou da esquerda e acionou Léo Ceará, que desperdiçou chance sozinho na área.

Próximos jogos

Na próxima rodada rodada da Série B 2020, o Guarani viaja para enfrentar o Avaí no próximo sábado (23), às 18h30. O Vitória recebe na terça-feira (26), às 21h30, o Botafogo-SP.