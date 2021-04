"Estamos mirando o G-6", garante Vagner Mancini após vitória do Corinthians sobre Sport

Na noite desta quinta (21), o Corinthians bateu o Sport por 3 a 0, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, que aconteceu no estádio Neo Química Arena, contou com o domínio de bola por parte dos donos da casa, com gols de Gustavo Silva, do menino Mateus Vital e do veterano Jô.

Após a partida, o técnico Vagner Mancini apontou uma mudança nos objetivos do clube, que inicialmente tinha como propósito não ser rebaixado para a Série B. Agora, ele revela que o foco está em alcançar o topo da tabela.



"Em função dos bons resultados e dos bons jogos, hoje nós já estamos mirando o G6. Acho que para chegar lá serão necessário mais 15 pontos e óbvio que vamos buscar esse objetivo agora. Ficou muito explícito nesses últimos jogos que nós temos chances totais de chegar a essa vaga."

Os últimos jogos aos quais Mancini se refere dizem respeito a uma sequência de bons resultados e vitórias do clube paulista. Nos últimos oito jogos, tiveram apenas uma derrota, para o Palmeiras, e um empate, com o Fortaleza, totalizando seis vitórias.

Com esse resultado, o Corinthians ocupa a 8ª posição na tabela do Brasileirão, com 45 pontos, e vai conquistando a classificação para a Copa Sul-Americana. Com 51 pontos, o Grêmio ocupa a sexta colocação e por enquanto vai garantindo a última vaga para a Libertadores, deixando o Timão a seis pontos de seu atual objetivo. O próximo desafio da equipe de Vagner Mancini é contra o RB Bragantino, às 20h da próxima segunda-feira (25).