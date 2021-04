De olho no acesso, Juventude recebe desesperado Figueirense

O Juventude recebe a equipe do Figueirense na tarde desta sexta-feira (22), às 16h, no Alfredo Jaconi, em jogo válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. As duas equipes estão em situações completamente opostas na tabela.

De um lado, a equipe mandante se encontra na quinta colocação, com 55 pontos, apenas um atrás do quarto colocado, CSA, e precisa vencer se quiser continuar na briga pelo acesso na última rodada.

Do outro lado, o Furacão aparece na 17ª colocação, com 39 pontos, e precisa vencer para igualar o número de pontos de Vitória e Náutico, primeiras duas equipes fora da zona de perigo. Caso seja derrotado e seus adversários diretos conquistem ao menos um empate, o Figueirense será rebaixado para a Série C.

Pintado deve promover duas mudanças no meio de campo

A derrota para o Avaí por 5 a 2 na última rodada parece ter deixado sequelas no elenco do Juventude, já que o técnico Pintado pode estar de olho na alteração de duas peças.

João Paulo Silva e Gustavo Bochecha não tiveram boa atuação e devem ser substituídos por Gabriel Bispo e Neto. Nada ainda está definido, e a escalação deve ser revelada momentos antes da partida.

Matheuszinho segue entre os titulares, enquanto Emerson Silva volta ao 11 inicial após ter cumprido suspensão. Wellington ainda é dúvida.

O Juventude deve jogar com: Marcelo Carné; Igor, Wellington (Augusto), Emerson Silva e Eltinho; João Paulo (Gabriel Bispo), Gustavo Bochecha (Neto) e Renato Cajá; Matheuzinho, Rafael Grampola e Rogério

Jorginho mostra confiança e diz que objetivo será alcançado

Apesar da goleada por 5 a 1 para o CRB sofrida na última rodada, o técnico do Furacão, Jorginho, demonstrou confiança em seu elenco ao comentar sobre a situação da equipe na tabela.

"A expectativa é a melhor possível. Não foi fácil, tomamos um tombo muito grande, que foi o jogo passado, mas já estamos recuperados e concentrados para conseguir essa primeira vitória e tirar esse time do rebaixamento. Tenho certeza que esse isso vai acontecer, não tenho dúvidas disso. Estamos prontos para a guerra e vamos conseguir", disse.

A equipe precisa de um resultado positivo se quiser se manter na segunda divisão, já que uma derrota nesta sexta-feira, combinada com um empate de Náutico ou Vitória, significa o rebaixamento para a Série C.

O comandante tem o retorno de Everton Santos, que foi liberado da última partida por conta do falecimento de seu pai. Desta forma, o Figueirense deve entrar em campo com: Rodolfo Castro; Everton Santos, Alemão, Vitor Mendes e Renan Luís (Victor Oliveira); Geovane (Matheus Neris), Patrick e Dudu; Diego Gonçalves, Bruno Michel e Geovane Itinga (Lucas Barcelos).