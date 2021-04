Juventude supera gol irregular, vira contra Figueirense e entra no G-4

Na abertura da 37ª rodada, a penúltima do Brasileirão Série B 2020, Juventude e Figueirense protagonizaram um importante jogo nesta sexta-feira (22), no Alfredo Jaconi. Com gol irregular, Erison abriu o placar para os catarinenses, mas Bambam e Rogério, nos acréscimos, viraram e garantiram a vitória por 2 a 1 aos gaúchos.

Apesar da importância do confronto, foram poucas surpresas na primeira etapa. O time jaconero mostrou superioridade, com 55% de posse de bola, além de chute de Matheuzinho, aos 33, que carimbou a trave. Foram nove finalizações ao todo, porém somente três no alvo.

O Figueirense tentou equilibrar as ações na etapa anterior, contudo conseguiu melhorar o desempenho no segundo tempo. O ritmo morno, a cada minuto que passava em campo, deu espaço para sensação mais eletrizante devido à necessidade dos dois times no campeonato, que tomaram mais iniciativa de arriscar os chutes.

O placar apenas foi movimentado aos 39, em lance que Renan Luis cruzou a bola na área para Erison cabecear ao fundo das redes. A jogada, todavia, deveria ser anulada, pois a redonda saiu pela linha de fundo e a arbitragem não percebeu.

Com a provisória vantagem, os catarinenses falharam na marcação e cederam empate ao Juventude aos 42, que em longo lançamento de Gustavo Bochecha, o goleiro Rodolfo não conseguiu pegar e Bambam aproveitou para correr e empurrar a bola ao gol.

Deu tempo para a equipe da casa, nos acréscimos, arrancar a esperada vitória de virada. Aos 49, em escanteio batido por Roberto César, Rogério subiu entre os defensores adversários e cabeceou às redes, sem possibilidade de defesa, deixando o time de Caxias do Sul vivo na briga por vaga de acesso à elite do futebol brasileiro.

Classificação e próximos compromissos

Com o importante triunfo, o Juventude chegou a 58 pontos e irá brigar com o CSA e o Avaí pela última vaga de acesso na última rodada. Por outro lado, o Figueirense se complicou e continua no Z-4, na 17ª colocação, com 39 pontos. Concorrentes diretos, Náutico e Vitória apenas dependem de si para selar a permanência na Série B.

Os confrontos decisivos serão realizados na próxima sexta-feira (29), às 21h30: o Figueirense recebe a Ponte Preta, enquanto o Juventude visita o Guarani.