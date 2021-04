Aposta de Ceni: gol de Pepê faz meia renascer no elenco Rubro-Negro

Prata do Ninho, Pepê (23) fez seu primeiro gol oficial na temporada pelo Flamengo. Esquecido no elenco, jogador recebeu novas oportunidades com Rogério Ceni e a pedido do treinador, teve seu contrato renovado e recebeu mais minutagem em campo.

Campeão da Copinha em 2018, Pepê é da promissora geração que lançou aos profissionais, jogadores como Hugo Moura, Bill, Lucas Silva, Vinicius Souza e Yuri Cezar - que já deixaram o clube, além de outros ainda presentes, como Hugo Souza e Ramon.

Meia de ofício, Pepê teve suas primeiras oportunidades em 2018, onde fez apenas três partidas, todas pelo estadual. Com um gol anotado diante do Volta Redonda, o jogador perdeu espaço na temporada e foi emprestado à Portimonense.

Superação

Sem deslanchar em Portugal, Pepê viu a melhor temporada em 38 anos do clube, somente do banco de reservas. Em 2019 o meia não atuou em nenhuma partida com Jorge Jesus, mas integrou o elenco multicampeão na oportunidade. Ainda com Mister, voltou a ter sequência no Cariocão 2020, quando o time de base iniciou o estadual. Pepê fez mais quatro partidas e novamente sem convencer, foi para o fim da fila.

Depois de passar a breve Era Domènec Torrent esquecido no time, a pedido de Rogério Ceni, Pepê ganhou fôlego. O treinador pediu sua renovação contratual, evitando sua saída para o Botafogo de graça, ganhou mais minutagem em campo, atuando por outras cinco partidas e por fim, depois de alguma insistência, teve sua bonificação diante do Palmeiras, com seu gol marcado - o segundo da partida.

Pepê que esteve por um ano e sete meses sem jogar profissionalmente, terá até meados de junho para explorar a carência de um meia reserva na equipe e aos poucos começa a convencer parte da torcida flamenguista.