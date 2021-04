Meia Shaylon desabafa após goleada sofrida diante do Ceará: "É sentir vergonha na cara"

Na noite dessa quinta-feira (21), o Goiás recebeu o Ceará na Serrinha, em partida válida pela 31a rodada do Campeonato Brasileiro Série A, e foi derrotado pelo placar de 4 a 0, com gols marcados por Lima, Fernando Sobral e Vinícius (2).

Após a partida, o meio-campista Shaylon desabafou sobre a atuação da equipe goiana e falou sobre os próximos compromissos da equipe.

"Não tem muito o que dizer. É sentir vergonha na cara, pois fizemos um jogo horrível. Até começamos bem, fizemos um gol que foi anulado, mas depois fizemos um jogo muito abaixo. É se reerguer, pois domingo já tem outro. Precisamos buscar pontos para tentar sair dessa situação" - disse o atleta.

Com o resultado, o Goiás mantém-se na 19ª colocação, com 26 pontos, enquanto o Ceará ao décimo lugar do campeonato, com 42 pontos somados.

Na próxima rodada, a equipe esmeraldina, comandada por Glauber Ramos, enfrentará o Santos, jogando fora de casa. Por outro lado, a equipe alvinegra comandada por Guto Ferreira enfrentará o Palmeiras, jogando em casa.