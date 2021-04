Após derrota para Flamengo, Weverton diz que Palmeiras não deve se abater e foca nas decisões

Na noite desta quinta (21), o Palmeiras viajou até Brasília para enfrentar o Flamengo, no Mané Garrincha, em uma partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro negra saiu vitoriosa, com um placar de 2 a 0. Os gols flamenguistas foram marcados por Luan (contra) e Pepê.

Para Weverton, a falha da zaga do Palmeiras no primeiro gol do Flamengo foi crucial para a derrota do Verdão.

“Jogo difícil, truncado, de dois concorrentes que estão brigando pelo título. Criamos as oportunidades primeiro e não conseguimos fazer. O Flamengo foi mais feliz, fizeram o gol em uma infelicidade nossa. Quem toma o gol primeiro tem que correr mais, acaba se desorganizando mais.”

Além disso, o goleiro acredita que o Palmeiras não pode se abater com o resultado de hoje pois terão muitos desafios ainda.

“O trabalho está sendo muito bem feito, estamos no caminho certo. É uma derrota que não pode nos abater, tem muito trabalho pela frente, muita coisa grande. Agora é ter tranquilidade, administrar bem e pensar no próximo adversário, que é o Ceará”

O técnico Abel Ferreira tentou acalmar os ânimos após a partida, e elogiou a partida dos jogadores do Verdão.

“Cada jogo é uma história. Uma vez ganhamos e outras perdemos. Continuaremos a fazer isso, os rapazes deram o melhor de si e é isso que me interessa”,

O Palmeiras, na próxima rodada, enfrentará o Ceará, fora de casa, às 16h do domingo (24). Mesmo com a derrota o Verdão está na briga pelo título com 51 pontos, ocupando a quinta posição, com oito pontos e um jogo a menos que o líder Internacional.