Top 5: Vina e Claudinho lideram ranking de meias com mais participações em gols

A 31ª rodada do Brasileirão chegou ao fim nesta quinta-feira (21). Com a goleada do Internacional sobre o São Paulo, o time colorado de Porto Alegre é o novo líder da competição, deixando o Tricolor Paulista na segunda posição. Logo atrás, Flamengo e Atlético-MG fecham o G-4. Assim está o Campeonato Brasileiro em sua reta final. Pensando nisso, você sabe quais são os meias mais participativos da edição 2020?

O ranking de meias com mais participações em gols no Brasileirao tem liderança de dois jogadores que seus clubes nem estão no G-6: Vina com seu Ceará e Claudinho com seu RB Bragantino.

Ranking de meias com mais participações em de no Brasileirão 2020

1º Vina (Ceará) - 19 (1.981 mins)

2º Claudinho (Bragantino) - 19 (2.237 mins)

3º Raphael Veiga (Palmeiras) - 12 (1.363 mins)

4º Arrascaeta (Flamengo) - 11 (1.465 mins)

5º Hyoran (Atlético-MG) - 9 (1.265 mins)

Esses cinco jogadores têm importância enorme no esquema tático de seus times. Até o momento, ditam o ritmo de muitas jogadas ofensivas e permanecer nessa pegada nas últimas sete rodadas é essencial.