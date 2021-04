Victor Paraíba destaca concentração no elenco do CSA para garantir retorno à Série A

Uma das revelações do CSA, o atacante Victor Paraíba falou sobre a expectativa da equipe em terminar bem a Série B neste ano. Segundo o jogador, a meta de todos é levar o Azulão para a Série A novamente.

“Vamos ter uma responsabilidade grande nestas últimas partidas da temporada e temos que ter regularidade para conquistarmos nossos objetivos. O grupo vai lutar muito para fazer história e para colocar o clube na Série A”, disse o jogador.

Segundo Paraíba, conquistar o acesso no CSA vai ser muito especial para ele.

“Eu que fui revelado pelo CSA e tenho um carinho grande pelo clube, vou ficar muito feliz com esse acesso, se acontecer. Vou lutar muito para ajudar e entrar para a história do clube com essa conquista", falou.