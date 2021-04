CBF muda programação e antecipa última rodada da Série B 2020

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou um comunicado na noite desta quinta-feira (21) para informar a mudança em todas as dez partidas válidas pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2020. Inicialmente, os jogos estavam previstos para ocorrerem no último dia 30 de novembro. Porém, com a pandemia do novo coronavírus e a readequação do calendário nacional de competições, a data da derradeira rodada foi postergada em 60 dias, no sábado (30). Agora, os confrontos foram antecipados para a sexta-feira (29), às 21h30.

De acordo com a entidade máxima do futebol brasileiro, a razão para a terceira mudança é a decisão da Taça Libertadores da América 2020. Palmeiras e Santos irão entrar em campo para decidir o torneio mais importante da América do Sul às 17 horas do sábado (30), em partida única a ser realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ. Para evitar conflito de atenções e logística com a final da Libertadores e da Série C, o calendário foi reorganizado. Dessa forma, a 38ª rodada da Série B será realizada na sexta-feira (29), a final da Série C entre Vila Nova x Remo vai ser disputada no sábado (30) e, no domingo (31), terá início a decisão da Série D bem como a rodada #33 da Série A.

“A mudança ocorre por iniciativa da CBF e tem por objetivo reforçar o protagonismo da final única da principal competição continental da América do Sul, que pela primeira vez será realizada no Brasil e é considerada como uma grande conquista da entidade, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do futebol brasileiro. Anteriormente, a CBF já havia anunciado alterações nos três jogos do Brasileirão que aconteceriam no dia 30. Eles foram adiados para o dia 31”, informou parte do comunicado divulgado em seu site oficial.

Apenas a data e o horário foram remarcados. Os locais permanecem os mesmos. Há a possibilidade da última rodada ser apenas cumprimento de tabela. Quanto à briga por vagas na Série A, em caso de tropeço do Juventude, o Cuiabá garante acesso inédito sem entrar em campo e o CSA fica dependente de uma vitória simples sobre o Brasil de Pelotas para também subir de divisão. Na parte inferior da tabela, um tropeço do Figueirense contra o Juventude acompanhado de vitórias de Náutico e Vitória podem definir não apenas o rebaixamento do Figueira como o do Paraná Clube. Abaixo, veja a nova programação para o encerramento da Segundona.

38ª e última rodada da Série B 2020

América-MG x Avaí – 21h30 da sexta-feira (29), na Arena Independência, em Belo Horizonte/MG

Figueirense x Ponte Preta – 21h30 da sexta-feira (29), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis/SC

CRB x Cuiabá – 21h30 da sexta-feira (29), no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL

Guarani x Juventude – 21h30 da sexta-feira (29), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas/SP

Botafogo x Operário – 21h30 da sexta-feira (29), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto/SP

Paraná x Cruzeiro – 21h30 da sexta-feira (29), no Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba/PR

Brasil x Vitória – 21h30 da sexta-feira (29), no Estádio Bento Freitas, em Pelotas/RS

Náutico x CSA – 21h30 da sexta-feira (29), no Estádio dos Aflitos, no Recife/PE

Sampaio Corrêa x Oeste – 21h30 da sexta-feira (29), no Estádio Castelão, em São Luís/MA

Chapecoense x Confiança – 21h30 da sexta-feira (29), na Arena Condá, em Chapecó/SC