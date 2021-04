CSA recebe Brasil de Pelotas em busca de confirmação do acesso

CSA e Brasil de Pelotas se enfrentam nesta sexta-feira (22), no Rei Pelé, às 19h15. O duelo é válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Azulão está na luta para conquistar o acesso à Série A, enquanto o Xavante apenas cumpre tabela.

Ao todo foram apenas três jogos entre as equipes, com vantagem para a equipe alagoana, com duas vitórias. Além disso, houve também um empate e nenhuma vitória dos gaúchos. O último duelo ocorreu em 23 de outubro de 2020, no Bento de Freitas, pela 18ª rodada da Série B, e terminou empatado em 1 a 1. O Xavante abriu o placar com Matheus Oliveira, mas Yago deixou tudo igual.

Artilheiro Paulo Sérgio está fora por suspensão

Com 56 pontos, o Azulão é o quarto colocado e está na zona de classificação para a Série A. Pode garantir o acesso com uma rodada de antecedência caso vença a partida e o Juventude tropece diante do Figueirense. O CSA vem de vitória sobre o Botafogo-SP por 3 a 1, fora de casa.

Cedric sofreu uma lesão no tornozelo direito e está fora da partida. Outra baixa é no ataque, com Paulo Sérgio suspenso. Seu substituto deve ser Pedro Júnior. Outra opção seria Pedro Lucas. Já o lateral Norberto está recuperado de contratura muscular e à disposição do técnico Mozart.

Provável escalação: Matheus Mendes; Diego Renan, Cléberson, Castán e Rafinha (Norberto); Geovane, Yago e Nadson; Gabriel, Pimpão e Pedro Júnior (Pedro Lucas).

Matheuzinho, lesionado, não joga

O Xavante ocupa a 12ª posição, com 48 pontos e não briga mais pelo G-4, nem corre risco de ser rebaixado. Nos últimos cinco jogos, foram dois empates, duas derrotas e apenas uma vitória, contra o Juventude, por 2 a 1, há duas rodadas. Na última partida, ficou no empate sem gols com o vice-líder América-MG.

Como apenas cumpre tabela, o Brasil de Pelotas deve aproveitar os últimos jogos para preparar o elenco deste ano. Matheuzinho, que saiu lesionado na última partida, deve ser desfalque. Além disso, a equipe também perdeu o jovem Luís Henrique, que se transferiu para o mundo árabe.

Provável escalação: Marcelo (Rafael Martins); Felipe, Heverton, Diego Ivo e Mateus Mendes; Sousa e Pablo; Bruno José, Matheus Oliveira e Matheuzinho (Wellissol); Dellatorre.

Arbitragem

O árbitro Rodolpho Toski Marques (PR) comanda a partida. Seus assistentes serão Bruno Boschilia (PR) e Luciano Roggenbaum (PR).