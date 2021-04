Últimas vagas de acesso e rebaixamento na Série B podem ser definidas neste fim de semana

Mal terminou a 36ª rodada com a vitória simples da Chapecoense sobre a Ponte Preta, o Campeonato Brasileiro da Série B 2020 entra na rodada de muitas decisões a partir desta sexta-feira (22). Para os setores de maior atenção, existem duas vagas. Tanto na parte superior como na parte inferior, a briga é mais concentrada em três equipes de cada lado. Os dez jogos começam a ser disputados nesta noite e terminam apenas na próxima terça-feira (26). Primeiro, a briga pelo acesso. Em seguida, a luta contra o temido rebaixamento. Abaixo, veja o panorama de cada confronto e a luta de cada um dos 20 participantes da Segundona nacional.

Acesso à Série A

Com muita antecedência, Chapecoense e América-MG já garantiram seu retorno à elite do futebol brasileiro. Na terceira colocação, o Cuiabá precisa de um ponto para garantir o acesso inédito e a volta de uma equipe do Mato Grosso à Série A desde o Operário Várzea-Grandense (CEOV) em 1986. Pela quarta vaga, CSA e Juventude brigam de modo mais intenso, Avaí corre por fora, enquanto Sampaio Corrêa, Ponte Preta e Operário ainda sonham, ainda que tenham mínimas chances.

Rebaixamento à Série C

Em menos de uma semana, Oeste e Botafogo de Ribeirão Preto confirmaram a queda. Com isso, sobram duas vagas que nenhuma equipe quer obter. O Paraná Clube está em uma situação delicadíssima e precisa de uma imensa combinação de resultados para não cair. Figueirense tem risco de rebaixamento nesta rodada caso Vitória e Náutico, seus concorrentes diretos, ampliem a vantagem para mais de três pontos.

37ª rodada

Juventude x Figueirense – 16h da sexta-feira (22), Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul/RS

CSA x Brasil – 19h15 da sexta-feira (22), Estádio Rei Pelé, Maceió/AL

Cuiabá x Sampaio Corrêa – 21h30 da sexta-feira (22), Arena Pantanal, Cuiabá/MT

Confiança x América-MG – 16h15 do sábado (23), Arena Batistão, Aracaju/SE

Avaí x Guarani – 18h30 do sábado (23), Estádio da Ressacada, Florianópolis/SC

Cruzeiro x Náutico – 16h do domingo (24), Arena Independência, Belo Horizonte/MG

Ponte Preta x CRB – 18h15 do domingo (24), Estádio Moisés Lucarelli, Campinas/SP

Operário x Chapecoense – 17h da segunda-feira (25), Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa/PR

Oeste x Paraná – 19h15 da terça-feira (26), Arena Barueri, Barueri/SP

Vitória x Botafogo – 21h30 da terça-feira (26), Estádio Barradão, Salvador/BA

Juventude (quinto, 55 pontos) x Figueirense (17º, 39 pontos)

O duelo de abertura é o que desencadeia todo o desenrolar da rodada. As duas equipes irão entrar em campo empenhadas por objetivos importantes. O Juventude precisa vencer para manter as possibilidades de acesso. A equipe gaúcha pode voltar ao G-4 se ganhar o jogo e o CSA perder, mas também pode dizimar as chances se tropeçar e os alagoanos vencerem. Detalhe: qualquer tropeço alviverde garante o acesso inédito do Cuiabá sem o Dourado entrar em campo. No lado catarinense do duelo, a vitória é necessária. Se empatar, Náutico e Vitória não podem vencer. Caso seja derrotado, os nordestinos não podem sequer pontuar. O Figueirense também se alia ao fato de não ser derrotado pelo time jaconero desde 2009.

CSA (quarto, 56 pontos) x Brasil de Pelotas (12º, 48 pontos)

O resultado do confronto entre Juventude x Figueirense tem consequências diretas na situação do CSA. Se o Juventude vencer, o Azulão do Mutange entra na obrigação de também somar três pontos para permanecer no G-4. Se os gaúchos tropeçarem, o time marujo pode garantir o retorno à elite com uma vitória simples. Caso os dois vençam, entram na briga por uma vaga na última rodada e zeram possibilidades de Avaí, Sampaio Corrêa, Ponte Preta e Operário. Do outro lado, o Brasil de Pelotas não tem mais nada a disputar, mas pode decidir o futuro da Série B.

Cuiabá (terceiro, 61 pontos) x Sampaio Corrêa (sétimo, 51 pontos)

É o jogo festivo. Embora o discurso de responsabilidade, seriedade e a rejeição da euforia se façam presentes, o Cuiabá está a um ponto de garantir a vaga na Série A. O acesso inédito pode vir até mesmo sem jogar. Caso o Juventude não vença o Figueirense, o Dourado vai disputar a primeira divisão nacional pela primeira vez na história. O Sampaio Corrêa vai entrar em campo principalmente pela honra. A matemática dá ínfima porcentagem de acesso ao clube maranhense, mas a vitória sobre o Dourado aliada às derrotas de CSA e Juventude deixam o grupo convencido de que o mais importante é fechar bem a competição nacional.

Confiança (14º, 45 pontos) x América Mineiro (vice-líder, 69 pontos)

De um lado, o Confiança apenas cumpre tabela. A equipe garantiu a permanência na Série B na rodada anterior. Embora os sergipanos possam, em caso de derrota nas duas últimas rodadas, empatar em pontos com o Figueirense se os catarinenses vencerem os dois jogos, o número de vitórias é favorável ao time proletário. Como curiosidade, pode ocorrer um quádruplo empate entre Confiança, Vitória, Náutico e Figueirense ao fim da Série B com 45 pontos. Se isso ocorrer, a única certeza tida é que o Dragão não cai. Por outro lado, embora já esteja garantido na Série A 2021, o América-MG perdeu a liderança após três empates seguidos e briga com a Chapecoense pelo título da Série B.

Avaí (sexto, 52 pontos) x Guarani (11º, 48 pontos)

A situação do Avaí é a mesma do Sampaio Corrêa. Só poderá manter as possibilidades de acesso se CSA e Juventude tropeçarem no dia anterior. Se um ou os dois times ganharem suas partidas em casa, o Leão da Ilha entra em campo por cumprimento de tabela, o que vai ocorrer no Guarani. Sem chances de acesso nem possibilidades de rebaixamento, a equipe recebe aos poucos os atletas que se recuperaram do coronavírus para terminar a competição da forma mais honrosa que estiver ao alcance bugrino.

Cruzeiro (13º, 47 pontos) x Náutico (15º, 42 pontos)

Cinco pontos e duas posições distanciam Cruzeiro e Náutico. Mas a vantagem da Raposa é que as chances mínimas de rebaixamento foram anuladas após a vitória sobre o Operário. No último jogo em casa válido pela temporada 2020, o time tenta se despedir da forma mais honrosa, sem mais nada a pleitear na Série B. Por outro lado, a vitória ao Timbu é fundamental. Além de deixar o time confortável contra o rebaixamento, a equipe pernambucana pode até garantir a permanência se o Figueirense tropeçar diante do Juventude.

Ponte Preta (oitavo, 51 pontos) x CRB (décimo, 49 pontos)

Praticamente um jogo para cumprimento de tabela. A derrota nos acréscimos diante da Chapeceonse quase reduziu a nada a possibilidade de acesso. Tem que vencer seus dois jogos, CSA não pode pontuar, Juventude somar um ponto, Avaí apenas vencer um jogo e torcer por um tropeço do Sampaio Corrêa. A sexta-feira será decisiva com os jogos de alviverdes e azulinos. Caso a matemática resista, o alento da Ponte Preta é enfrentar o CRB, arquirrival do CSA e sem pretensões na tabela, para buscar uma vitória e ainda manter a hipotética expectativa.

Operário (nono, 51 pontos) x Chapecoense (líder, 70 pontos)

Se a situação da Ponte Preta é complicadíssima, imagine a do Operário. Se o CSA somar um ponto contra o Brasil de Pelotas, nem a matemática alenta a equipe paranaense. O time precisa de todas as combinações da Macaca, além de torcer por tropeço do próprio clube paulista. Como se o cenário não fosse calamitoso o suficiente nesse quesito, o confronto em casa será contra a Chapecoense. O Verdão do Oeste recuperou a liderança da Série B e busca o primeiro título nacional de sua história, embora o acesso esteja garantido há algumas rodadas.

Oeste (20º, 26 pontos) x Paraná Clube (18º, 36 pontos)

Um já foi e o outro tenta não ir. Na Arena Barueri, o Oeste usa os próximos jogos como despedida da Série B, uma vez que o rebaixamento foi confirmado há pouco menos de uma semana sem a equipe entrar em campo. Do outro lado, o Paraná tenta desesperadamente evitar a queda, embora o panorama seja completamente dramático. A Série B pode terminar com um quádruplo empate em 42 pontos com Náutico, Vitória, Figueirense e Paraná, com os critérios de desempate em ação para definir quem fica e quem cai. Em condições normais, a Gralha Azul precisa vencer seus dois jogos, Vitória e/ou Náutico não podem somar pontos e o Figueirense pode no máximo empatar as partidas restantes para não ser rebaixada. Desespero.

Vitória (16º, 42 pontos) x Botafogo-SP (19º, 34 pontos)

A penúltima rodada da Série B 2020 será fechada com o Vitória. Se o Figueirense empatar, uma vitória é suficiente. Se os catarinenses forem derrotados pelo Juventude, o empate é suficiente para garantir a permanência. O time depende apenas das próprias forças para talvez definir quais serão as quatro equipes rebaixadas. Uma delas é o Botafogo. O time foi derrotado pelo CSA e sacramentou o retorno à Série C.

