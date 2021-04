Cuiabá garante acesso à Série A com empate do CSA com Brasil de Pelotas

O Cuiabá está garantido na Série A, elite do futebol brasileiro, na próxima temporada. Nesta sexta-feira (22), o CSA empatou com o Brasil de Pelotas por 1 a 1, no Rei Pelé pela 37ª rodada do Brasileirão Série B. O tropeço dos alagoanos garantiu o acesso antecipado do Dourado à primeira divisão.

Com isso, o Dourado entra em campo contra o Sampaio Corrêa com já cumprindo tabela na Série B.

Há 35 anos, as equipes do futebol do Mato Grosso não participam da primeira divisão, a elite do futebol no país. É um feito inédito coroado pelo Dourado que brigou muito para estar na primeira prateleira esportiva. Na terceira colocação com 61 pontos, o Cuiabá se junta à Chapecoense e América-MG para o acesso à Série A na próxima temporada. O empate ou vitória do CSA fecha o grupo de quatro clubes para garantirem a vaga.

Esta é apenas a segunda vez que o Cuiabá participa da Série B. Fundado em 2001, o Dourado terminou a temporada passada na oitava colocação e agora já garante o acesso com uma rodada de antecedência.