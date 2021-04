Avaí enfrenta Guarani na Ressacada para manter sonho de acesso à Série A

Neste sábado (23), o Avaí enfrenta o Guarani, às 18h30, na Ressacada, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão da Ilha está na sexta colocação com 52 pontos, seis pontos atrás do quarto colocado, Juventude, enquanto o Bugre está na 12ª colocação com 48 pontos.

Em 12 partidas, o Avaí venceu cinco vezes, empatou duas e perdeu cinco para o Guarani. Em momento distinto no campeonato, o Leão da Ilha luta para alcançar a última vaga do acesso à Série A e ainda não perdeu em 2021, enquanto o Bugre apenas cumpre tabela.

Claudinei Oliveira cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e está de volta ao comando do Avaí. Para escalar a equipe, o técnico não poderá contar ainda com Valdívia, que havia testado positivo para a Covid-19. Capa, Alan Costa, Jean Martim, Rildo e Foguinho estão lesionados.

Provável escalação do Avaí: Glédson; Edílson, Alemão, Betão e João Lucas; Ralf, Pedro Castro e Renato; Vinicius Leite, Rômulo e Getúlio.

O Guarani de Felipe Conceição contará com o retorno de Cristovam, livre de suspensão, e de Renanzinho, que se recuperou da Covid-19, no entanto, terá a ausência de Lucas Crispim, expulso na rodada anterior, e de Bruno Sávio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Guarani: Gabriel Mesquita, Cristóvam, Wálber, Didi (Romércio) e Eliel; Marcelo, Rickson, Rangel; Pablo, Júnior Todinho (Renanzinho) e Waguininho.

Arbitragem da partida

Árbitro: Diego Pombo Lopez - BA (CBF)

Árbitro Assistente 1: Elicarlos Franco de Oliveira - BA (CBF)

Árbitro Assistente 2: Jose Carlos Oliveira dos Santos - BA (CBF)

Quarto Árbitro: William Machado Steffen - SC (CBF)

Analista de Campo: Vayran da Silva Rosa - SC (CBF)