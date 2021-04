Alemão lamenta derrota, mas ainda acredita na permanência do Figueirense na Série B

O Figueirense perdeu de virada para o Juventude nesta sexta-feira (22), pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão. O resultado manteve a equipe na zona de rebaixamento, a três pontos de Vitória e Náutico, últimas equipes fora do Z-4.

O zagueiro Alemão lamentou o erro do goleiro Rodolfo Castro na saída de bola, que resultou no gol de empate do Alviverde, mas afirmou que a equipe ainda não desistiu. No entanto, para escapar do rebaixamento, o Figueira também precisa torcer para que seus adversários diretos percam os dois jogos que faltam.

“Infelizmente, aconteceu aquele lance, infelicidade do Rodolfo. É difícil, a gente sabe, não podemos omitir. Tentar ver os resultados do Vitória e do Náutico nessa rodada e se tiver chances, na última, tentar fazer pelo menos o nosso, contra a Ponte Preta. E torcer para os adversários no confronto direto perderem. Agora é o momento de falar, cada um tem que assumir sua responsabilidade e continuar. Temos uma semana e mais um jogo para poder, pelo menos, honrar as cores do Figueirense” disse Alemão.

Com 39 pontos, o Figueirense é o 17º colocado, na zona de rebaixamento para a Série C. O próximo compromisso da equipe é contra a Ponte Preta na sexta-feira (29). Caso Vitória ou Náutico pontuem ainda nesta rodada, o Alvinegro já vai para o jogo final rebaixado. O duelo, válido pela 38ª e última rodada da Série B, será no Orlando Scarpelli, às 21h30.