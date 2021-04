Santos recebe desperado Goiás para não se distanciar do G-6

Em busca da recuperação, Santos e Goiás se enfrentam neste domingo (24), às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vem de derrota na última rodada, mas vivem situações bem diferentes. O Peixe busca entrar no G-6 da competição, já o Esmeraldino precisa buscar uma reação para se livrar do rebaixamento. Você acompanha o tempo real da partida aqui na VAVEL Brasil.

No primeiro turno, em Goiânia, as equipes se enfrentaram no dia 4 de outubro, em um jogo polêmico e cheio de reclamações pelo lado santista e goiano. Na ocasião, Vinicius abriu o placar para o Goiás. Marinho, de pênalti, tratou de deixar tudo igual e os santistas ainda tiveram um jogador a menos, após Arthur Gomes ser expulso e ainda não teve um pênalti marcado.

No segundo tempo, Jeferson fez contra e ampliou para o Alvinegro Praiano. Marcos Leonardo ainda marcou o terceiro do Peixe e Victor Andrade fez valer a lei do ex e diminuiu a vantagem. O mesmo até marcou nos acréscimos, mas a arbitragem viu impedimento e anulou o tento.

Força máxima!

Mesmo tendo uma final no próximo sábado (30) diante do Palmeiras, o técnico Cuca contará com os titulares para a partida contra o Goiás. Na última rodada o Santos foi derrotada por 2 a 0 para o Fortaleza, na Arena Castelão e com isso caiu para a nona posição, com os mesmos 45 pontos do Corinthians, mas pelo saldo de gols e por ter um jogo a menos, fica atrás.

Desfalques certo para a partida são Alison, que se recupera da Covid-19, Jobson, Carlos Sanchez e Raniel, no departamento médico. Luan Peres, desfalque nas últimas partidas por conta de uma lesão no tornozelo, se recuperou e deve retornar ao time.

Provável escalação do Santos: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Sandry e Lucas Braga; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

Situação preocupante!

O Goiás não vence há quatro rodadas e na última foi goleado, em casa, pelo Ceará por 4 a 0. A equipe só conquistou 26 pontos até aqui e está em 19º lugar. A equipe busca desesperadamente uma vitória para buscar a recuperação e tentar permanecer na Série A.

Para a partida contra o Santos, a dupla de treinadores formada por Augusto César e Glauber Ramos terá o retorno de Rafael Moura e Breno, que cumpriram suspensão na rodada passada. Por outro lado, Gustavo Blanco, que testou positivo para Covid-19 cumpre quarentena.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; David Duarte, Chico e Heron; Shaylon, Breno, Ariel Cabral, Daniel Oliveira e Jefferson; Fernandão e Rafael Moura.