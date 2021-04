Torcedores do São Paulo cercam e apedrejam ônibus do time a caminho do Morumbi

O ônibus do São Paulo sofreu uma emboscada a caminho do Morumbi, neste sábado (23). A delegação do Tricolor Paulista estava a caminho do estádio onde está enfrentando o Coritiba, em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O veículo foi danificado por pedaços de objetos arremessados nas imediações da Faria Lima. Até o momento, a polícia militar prendeu 14 pessoas que participaram do ato.

O ônibus do São Paulo foi vítima de ataque de pedras a caminho do Morumbi. O clube já tomou as providências cabíveis contra os responsáveis. Já foram identificadas e detidas 14 pessoas. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 23, 2021

Segundo o "GE", o atacante Brenner foi um dos jogadores que chegou ao Morumbi mais assustado porque uma das pedras quase o atingiu. Tiago Volpi também se mostrou muito irritado pelo ocorrido.

O São Paulo não vence há quatro rodadas e perdeu a liderança para o Internacional, após ser goleado por 5 a 1, em casa na última rodada. A equipe paulista ainda pode retornar a liderança se vencer o Coritiba e o Colorado for derrotado pelo Grêmio.