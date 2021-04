Atlético-GO encara Fortaleza de olho em vaga na Sul-Americana

Atlético-GO e Fortaleza se enfrentam neste domingo (24), no Antônio Accioly, às 18h15. O duelo é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dragão busca vaga na Sul-Americana e o Leão de Pici, se afastar do Z-4.

Ao todo, foram sete jogos entre as equipes, com vantagem para o Atlético-GO. Já que foram quatro vitórias, contra duas do Fortaleza. Além disso, houve apenas um empate. O último duelo ocorreu em 4 de outubro de 2020, no Castelão, pela 13ª rodada do Brasileirão. As equipes empataram em 0 a 0.

Volante Pereira está fora por suspensão

Com 39 pontos, o Dragão é o 13º colocado. Possui a mesma pontuação do Athletico-PR, que está uma posição acima e na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Apesar de almejar vaga na competição internacional, a equipe goiana também está a apenas sete pontos da zona de rebaixamento. Por outro lado, vem de vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, de virada.

O volante Pereira recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida. Seu substituto deve ser Willian Maranhão. O zagueiro Oliveira também está suspenso. Já Nicolas e Roberson não estarão em campo por conta de dores musculares.

Ainda sobre os desfalques, o técnico Marcelo Cabo não poderá contar também com os meias Chico e Matheus Vargas. Os dois não foram relacionados mais uma vez, provavelmente por serem os jogadores que testaram positivo para Covid-19, mas o Atlético-GO não revelou os nomes. Vargas também não poderia atuar, pois pertence ao Fortaleza.

Provável escalação: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Wellington Rato; Janderson, Zé Roberto e Danilo Gomes.

Três desfalques são certos no Fortaleza

O Leão de Pici ocupa a 14ª posição, com 35 pontos, apenas três a mais que o Vasco, primeira equipe na zona da degola. Além disso, não vive bom momento. Já que vinha de oito jogos sem vencer, alternando entre empates e derrotas, a última para o Internacional. Com esses resultados, entrou no Z-4. Mas deixou a temida zona após vencer o Santos, por 2 a 0, na última rodada.

Três jogadores estão fora por suspensão: o lateral-esquerdo Carlinhos, o volante Felipe e o atacante Romarinho. Para a lateral, caso esteja recuperado, Bruno Melo deve ser o escolhido. Se não, Tinga deve ser improvisado na posição.

No departamento médico, além de Bruno Melo, também estão Max Walef e Roger Carvalho. Na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza ainda terá mais três jogos em casa, todos contra concorrentes diretos. São eles: Coritiba, Vasco e Bahia. Se vencer os três, chega aos 44 pontos e elimina praticamente qualquer risco de descenso.

Provável escalação: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Jackson, Tinga (Bruno Melo); Juninho, Ronald; Vázquez, David, Osvaldo e Wellington Paulista.

Arbitragem

O árbitro Rafael Traci (SC) comanda a partida. Seus assistentes serão Kleber Lucio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC). O responsável pelo árbitro de vídeo será Heber Roberto Lopes (SC).