Feito inédito: com acesso garantido, Cuiabá perde para Sampaio Corrêa, mas celebra acesso à Série A

E temos mais um classificado para a Série A 2021! Antes mesmo de jogar na última sexta-feira (22) o Cuiabá garantiu a vaga com o empate do CSA com o Brasil de Pelotas por 1 a 1.

Mas em seu jogo o Cuiabá teve o acesso carimbado pelo Sampaio Corrêa, que venceu por 3 a 1 na Arena Pantanal, com gols de Jackson, Léo Costa e Dione. Felipe Ferreira descontou para os donos da casa.

Mais um na Série A!

E logo aos dois minutos Marcinho bateu um escanteio e Auremir cabeceou para o chão, mas ela pingou e passou por cima do gol. Com 28 minutos o Cuiabá chegou em um chute de longe de Elvis, com a bola passando perto do travessão, pela direita!

Aos 37 Elton foi lançado na esquerda e bateu cruzado, forte, mas o goleiro ficou com a bola sem dar rebote. E apenas quatro minutos depois Jackson dominou um chute de fora da área, tirou Romário e bateu no alto, acertando o travessão e depois as redes, abrindo o placar!

Três minutos depois, em um levantamento na entrada da área, Léo Costa foi mais alto que João Carlos, que saiu errado e desviou para o gol vazio para ampliar o placar!

E logo com trinta segundos Elton foi derrubado por Willis Mota e o juiz marcou o pênalti! O próprio Elton foi para a bola e bateu forte, mas no canto esquerdo, onde o goleiro foi buscar! Com 16 minutos, em um cruzamento da direita, Jackson bateu travado e João Carlos desviou para escanteio.

Aos 32, Felipe Ferreira recebeu um passe de Matheus Barbosa e virou para o chute, cruzado, em uma ótima finalização para diminuir o placar! Dois minutos depois Yago recebeu pela direita, tirou o marcador e bateu forte, mas em cima do goleiro. Mas nos acréscimos, Dione recebeu no meio e bateu forte, no alto,enganando o goleiro ao olhar pra um canto e bater no outro.

Próximos jogos e classificação

Com o acesso o Cuiabá se tornou mais um estreante na primeira divisão, sendo assim o primeiro desde 2009, quando o Grêmio Barueri subiu para a Série A.

O novo time da primeira encara o CRB fora de casa, enquanto o Sampaio Corrêa joga contra o Oeste. Ambos os jogos são válidos pela 38ª rodada e acontecerão às 21h30 desta sexta-feira (29), assim como toda a rodada.