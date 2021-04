Já garantidos na Série C, Floresta elimina Novorizontino e está na final da Série D

Na tarde deste sábado (23), Novorizontino e Floresta se enfrentaram no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novorizonte, São Paulo, pelo jogo de volta da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. No jogo de ida as equipes ficaram no empate, e o Lobo fez história e venceu por 2 a 0 com gols de Flávio Torres e Núbio Flávio e se classificou para a final da competição.

O acesso tava pouco, agora o Lobo quer o titulo!

O Floresta não quis saber se estava jogando fora de casa e se estava enfrentando o até então, melhor campanha da competição e desde o apito inicial pressionava a equipe paulista. Aos quatro minutos, Lito cruzou para Thalison que cabeceou com perigo e obrigou Giovanni a fazer uma grande defesa.

O Lobo se postou muito bem na defesa e não dava chances para o Novorizontino criar chances de perigo

A equipe paulista teve uma boa chance aos 29 minutos, com uma bomba de Léo Baiano, para a defesa de Douglas Dias.

"Flávios" resolvem e garantem a classificação do Floresta

Logo aos três minutos, o Floresta foi mais eficiente e tratou de abrir o placar. Em uma jogada que começou com Luis Soares que cruzou na área e no desvio da zaga, a bola sobrou para o artilheiro Flávio Torres, que mandou de canela para o fundo das redes.

Após sofrer o gol, o Novorizontino se lançou ao ataque, mas sem sucesso. Enquanto isso, os cearenses tinha uma boa atuação defensiva, segurou o placar e ainda conseguiu ampliar já nos minutos finais. Núbio Flávio dominar na cara do gol e bateu na saída do goleiro.

E agora?

O Floresta terá a chance de igualar as conquistas de Guarany de Sobral e Ferroviário, que já foram campeões da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora o Lobo aguarda a definição do seu adversário que será definido neste domingo (24), no confronto entre Mirassol e Altos-PI, às 15h45. O time paulista venceu o jogo de ida por 4 a 0.