Luto no futebol: quatro jogadores e presidente do Palmas morrem em acidente de avião

Na manhã deste domingo (24), um acidente aéreo vitimou o presidente do Palmas-TO, Lucas Vieira e os jogadores Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, e o comandante Wagner. O avião decolava para Goiânia, onde a equipe enfrentaria o Vila Nova, nesta segunda-feira (25), pela Copa Verde.

No último sábado (23), a equipe compartilhou em suas redes sociais as imagens do último treino. O jogo será as 16h, no estádio OBA, em Goiânia. Mas o Vila Nova emitiu uma nota lamentando o acidente e informando que vai pedir o adiamento da partida

Depois do treino físico rolou atividade tática por aqui hoje! O técnico Wilson Gottardo vai desenhando a equipe e o esquema para o próximo desafio da #CopaVerde pic.twitter.com/wbcJ4HEHss — Palmas Futebol (@PalmasFutebol) January 22, 2021

O avião caiu após momentos após decolar se uma pista de pouso no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional. A aeronave tinha acabado de decolar e acabou atingindo o solo em um matagal após a cabeceira da pista.

"O Palmas Futebol e Regatas vem por meio desta informar que por volta das 8h15 da manhã deste domingo, 24, ocorreu um acidente aéreo envolvendo o presidente do clube Lucas Meira, quando decolava para Goiânia, para a partida entre Vila Nova x Palmas nesta segunda, 25, válida pela Copa Verde. O avião em que Lucas estava junto com o comandante Wagner e os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, decolou e caiu no final da pista da Associação Tocantinense de Aviação. Lamentamos informar que não há sobreviventes. Neste momento de dor e consternação, o clube pede orações pelos familiares aos quais prestará os devidos apoios, e ressalta que no momento oportuno voltará a se pronunciar".