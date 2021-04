Após vitória contra o Flamengo, Autuori reclama do VAR e exalta goleiro Hugo

O Athletico bateu o Flamengo por 2 a 1 na tarde deste domingo (24), na Arena da Baixada, em jogo válido pela 32ª rodada da Série A de 2020. Após a partida, o técnico do Furacão, Paulo Autuori, concedeu coletiva de imprensa.

Entre os assuntos, Autori reclamou que o VAR não chamou o árbitro da partida, Leandro Vuaden, para verificar o lance do gol do Flamengo, e também exaltou o jovem goleiro da equipe carioca, Hugo.

"Ficou claro, ao repetir as imagens, que a televisão cortou a imagem no momento. Só botou a ponta final. Nossos analisas têm a imagem. Ficou claro o movimento do empurrão. Quem é do VAR prejudicou muito o Vuaden, que é um grande árbitro, sempre foi, é e continuará a ser. Pelo menos deveria ter chamado para dar uma checada. Mas a equipe conseguiu superar aquele momento do gol e conseguiu ganhar o jogo, parabéns à equipe", reclamou Autuori.

Quanto à atuação de Hugo, o técnico do CAP fez uma comparação com Santos, seu goleiro, que não teve muito trabalho durante a partida.

"Acho que a equipe fez um grande jogo. Enfrentar o Flamengo é sempre difícil, com o "11" deles que tem grandes jogadores, um grande treinador, o Rogério, um estrategista. Hoje, no aspecto tático e estratégico, estivemos muito bem. Vi o Hugo fazer algumas defesas, não foram poucas, que deveriam transformá-lo no nome do jogo, enquanto o Santos praticamente não teve que fazer nenhum tipo de intervenção. Isso, por si só, já explica", finalizou.

O Athletico agora ocupa a 11ª colocação, com 42 pontos, e se mantém vivo na disputa por uma vaga na Libertadores. Na próxima rodada, a equipe comandada por Autuori enfrenta o Ceará, fora de casa, no domingo (31), às 19h.