Claudinei exalta empenho do Avaí após vitória nos acréscimos: "Muito competitivo"

O Avaí arrancou uma vitória aos 52 do segundo tempo contra o Guarani neste sábado (23) e manteve o sonho de acesso à Série A. Jonathan foi o autor do gol crucial que garantiu o triunfo do Leão por 2 a 1 na 37ª rodada da Série B, em partida disputada na Ressacada.

Técnico do Avaí, Claudinei Oliveira destacou o empenho do seu grupo de jogadores.

"Eu tenho até sido repetitivo agradecendo o empenho de todo mundo na vitória ou na derrota. Até contra o CRB, quando fomos desorganizados, nós corremos. A gente só procura mostrar o caminho para correr organizado e correr menos. A entrega já esperávamos desse grupo, de não aceitar o resultado negativo. Em jogos decisivos temos que controlar a ansiedade, tem que saber lidar com as frustrações. O jogo é assim, com erros e acertos. Fizemos o que tínhamos que fazer", disse.

Ainda na briga pelo acesso, o Avaí vai ter que torcer contra Juventude e CSA na rodada final, além de vencer seu jogo fora de casa. Claudinei quer o time focado na sua missão antes de pensar na combinação de resultados necessária para assegurar o objetivo.

"Temos uma camisa pesada, o Avaí é um time muito competitivo. A gente tenta fazer o melhor possível, eles fizeram o que puderam. Para quem quer ganhar, estou satisfeito com o que fizemos. Vamos para BH buscar fazer os 58 pontos, isso está na nossa mão. Se o Guarani vai ganhar do Juventude e se o Náutico vai ganhar do CSA não depende da gente. O que está sob o nosso controle é ganhar do América-MG, que é uma grande equipe, semifinalista da Copa do Brasil. Estou bem tranquilo e satisfeito com o trabalhamos que estamos fazendo".

O Avaí chega à última rodada com 55 pontos, na sexta colocação, três atrás do Juventude, que é o quarto, e com dois a menos que o CSA, quinto colocado.

Na última rodada, o Avaí visita o vice-líder América-MG, que ainda briga pelo título da Série B. Além de vencer o seu jogo, o Leão precisa que o Juventude perca em Campinas justamente para o Guarani, e também que o CSA não vença o Náutico, em Recife. Todas as partidas acontecem na sexta-feira (29), às 21h30.