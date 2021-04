Alas funcionam na estratégia de Guto Ferreira e Ceará bate reservas do Palmeiras

Na tarde desse domingo (24), o embalado Ceará derrotou o Palmeiras na Arena Castelão, pela 32ª rodada do Brasileirão, com gols de Lima e Vinícius. Com o resultado, o alvinegro cearense se aproxima da parte de cima da tabela na reta final do torneio nacional.

A pressão dos alas (Lima e Léo Chú) e a facilidade de armar contra-ataques da equipe de Guto Ferreira foi determinante para o resultado final. Apesar dos primeiros sustos terem partido da equipe alviverde, o Ceará abriu o placar logo aos 10', com Lima, que pressionou a saída de bola de Gustavo Scarpa, roubou a bola e bateu pro fundo do gol.

Gabriel Verón desperdiçou boa chance minutos depois, e o Ceará voltou a crescer na partida. Aos 25', a equipe cearense armou rapidamente um belíssimo contra-ataque, que terminou nos pés de Léo Chú. O ala foi derrubado na área por Patrick de Paula e o árbitro marcou a penalidade, convertida por Vinícius. 2 a 0 no placar.

Ainda na primeira etapa, aos 32', Gabriel Verón diminuiu o placar após bom passe de Lucas Lima. As equipes foram pro vestiário com a vantagem do mandante.

Na segunda etapa, a equipe comandada por Abel Ferreira se lançou ao ataque buscando o empate, mas parou nas mãos de Richard. Por outro lado, o Ceará continuava triangulando bem e armando contra-ataques com Léo Chú e Vina.

Fim de jogo e uma vitória maiúscula do embalado Ceará, que chega à 9a colocação, cinco pontos atrás do Grêmio, o clube que abre o G-6 da competição. Por outro lado, o Palmeiras mantém-se na quinta colocação, com 51 pontos somados.