Autor de gol, Lima exalta companheiros: “Grande partida de todos”

Na tarde deste domingo (24), o Ceará bateu o Palmeiras por 2 a 1. Lima e Vina balançaram as redes para o alvinegro, enquanto Gabriel Veron descontou para o Palestra. Com este resultado, o Vozão alcançou 45 pontou e garantiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.

Na saída do gramado, o atacante que marcou gol e foi coroado como o “Craque do Jogo”, conversou com o Premiere. Ele exaltou a equipe comandada por Abel Ferreira e parabenizou todo o time alvinegro. Além disso, falou que Guto Ferreira conseguiu passar os pontos fracos da equipe alviverde, sendo possível neutralizá-los.

"Uma grande partida de todos contra uma grande equipe que é o Palmeiras. Temos nossas qualidades, o professor passou todos os detalhes dos pontos fracos e conseguimos a vitória", disse o atacante.

Vinícius Moreira de Lima está em sua segunda passagem pelo Ceará. O atacante de 24 anos jogou pelo clube no ano de 2017, antes de ir para o futebol árabe. Com a camisa do Vozão, disputou um total de 77 partidas e marcou 15 gols. O jogador ainda pertence ao Grêmio, de Porto Alegre.

A próxima partida do Ceará ocorrerá no domingo (31), às 19h, contra o Athletico Paranaense. O duelo, válido pela 33ª rodada do Brasileirão, será disputado no Castelão.