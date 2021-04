No empate com São Paulo, Sarrafiose marca seu primeiro gol com a camisa do Coritiba

Precisando de uma vitória para sair da zona do rebaixamento, o Coritiba visitou o São Paulo no Morumbi pela 32ª rodada do campeonato brasileiro. Os donos da casa abriram o placar, mas Sarrafiose marcou seu primeiro gol com a camisa do coxa-branca e evitou a derrota do time.

"Estou feliz aqui, feliz pelo gol, quero parabenizar o grupo que fez um esforço muito grande. Sempre é possivel, acreditamos, vamos deixar tudo por essa camisa, pelo grupo, estamos felizes pela sequência sem perder jogos, vamos acreditar sempre", disse ele ao final da partida.

O gol dele foi aos 36' do segundo tempo, com passe rasteiro de Ricardo Oliveira, da direita. O argentino bateu de primeira, da entrada da área.

O jogador argentino de 23 anos se destacou na base do Huracan e foi contratado pelo Internacional em 2018. Em setembro de 2020 assinou com o Coritiba e realizou sua 11ª partida nesse jogo de sábado (23).