Náutico garante permanência na Série B após empate com Cruzeiro; jogo é marcado por expulsão de Fábio

Cruzeiro e Náutico protagonizaram um jogo de poucas emoções no Independência. Na tarde deste domingo (24), as equipes empataram sem gols, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Contudo, o resultado foi satisfatório para o Timbu, que evitou a queda para a Série C. Do outro lado, lance polêmico: o goleiro Fábio foi expulso após usar a mão em chance clara de gol fora da área, porém, o juiz não viu e depois de minutos foi confirmado o cartão vermelho direto .Esta é a primeira expulsão do camisa 1 em 922 jogos com a camisa estrelada.

Início polêmico

Não demorou para os mandantes ameaçarem a meta dos adversários. Giovanni enfiou Sóbis na área. O atacante chegou de carrinho, mas mandou para fora. Na resposta, aos cinco minutos, Kieza recebeu entre a defesa celeste, ficou cara a cara com Fábio, que defendeu. Porém, o goleiro usou a mão fora da área. Apesar dos protestos dos atletas do Alvirrubro, o juiz não tinha marcado nada. Quatro minutos depois, aplicou o cartão vermelho após conversa com o bandeirinha. Felipão foi obrigado tirar Sóbis para entrada do jovem Vitor Eudes.

Com um a mais, o Náutico quase abriu o marcador. Kieza é lançado na área. Ele tentou tocar por cima do goleiro, mas a redonda saiu. Apesar do domínio, os visitantes não conseguiram ser efetivos. Na bola parada, Jean Carlos soltou uma bomba em falta da intermediária. Vitor Eudes espalmou.

Ritmo lento

Diferente da etapa anterior, a Raposa resolveu se arriscar mais no campo ofensivo. Logo no início, Matheus Pereira cobrou escanteio. Ramon ganhou no alto e desviou de cabeça, obrigando Anderson a trabalhar. Depois, foi a vez de Giovanni arrisca de longe. A bola passou perto do travessão. A chance mais clara ocorreu aos 15', mais no lado Alvirrubro. Vinicius arrematou da ponta direita e a redonda explodiu na trave.

Situação

Somando 48 pontos, Cruzeiro aparece na 12ª colocação. Já o Náutico matematicamente sua permanência na Série B. O Timbu é o 15º, com 43 pontos.