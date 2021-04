Agora é tudo no Gre-Nal: Inter recebe Grêmio no Beira-Rio

Grêmio e Internacional possuem uma das maiores rivalidades do futebol mundial e encontram-se neste domingo para mais um duelo, o Gre-Nal de número 429. O Internacional é líder do Campeonato Brasileiro com 59 pontos, enquanto o Grêmio ocupa a 6ª colocação com 51 pontos ganhos. O duelo deste domingo é um dos mais importantes da temporada, para o Inter, é vencer manter-se no topo da tabela e ainda acabar com um jejum de 11 jogos sem vencer o rival. Já para o Grêmio é dar um resposta ao torcedor após más atuações da equipe nos últimos jogos.

Para esse confronto, o Internacional contou com o apoio do seu torcedor no último treino antes do jogo, cerca de 100 torcedores foram ao CT do Parque Gigante demonstrar apoio ao colorado. O técnico Abel Braga terá o desfalque de Caio Vidal, que tomou o 3º cartão amarelo no último jogo, João Peglow deverá ser seu substituto no time titular. O artilheiro do time na temporada, Thiago Galhardo, segue fora recuperando-se de lesão.

Enquanto isso no Grêmio, o momento é conturbado e o time precisa responder dentro de campo. Após um sequência de empates, o tricolor chega para esse confronto pensando somente na vitória. A dúvida no lado gremista é no meio-campo, Lucas Silva não está 100% após sair sentindo dores contra o Atlético-MG e Matheus Henrique ainda não é certeza de que comece jogando. O Grêmio deverá ter a volta de Geromel ao time titular, que estava no departamento médico mas já está liberado para atuar no clássico.

Prováveis escalações

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes, Peglow e Patrick; Yuri Alberto.

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique e Lucas Silva (Darlan); Alisson, Jean Pyerre (Pinares) e Pepê; Diego Souza.

Arbitragem

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP);

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);

VAR: Wagner Reway (PB).