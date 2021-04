Abel exalta elenco, mantém humildade e relembra passagem pelo Flamengo

O técnico colorado, Abel Braga, concedeu uma entrevista coletiva após o Grenal onde o Internacional foi o grande vencedor, se isolando na liderança e dependendo apenas de si mesmo pra ser campeão brasileiro.

Antes da coletiva, o capitão colorado, Edenílson, comentou a vitória.

"Viramos um jogo que parecia perdido. Pés no chão, ainda não ganhamos nada, disse.

A fala do camisa 8 demonstra a mentalidade que o elenco do Internacional possui, sendo um dos pontos que Abel Braga mais tocou na coletiva de imprensa.

"O grêmio tem uma rotatividade impressionante. Não dá pra saber quem é o primeiro ou segundo volante. Isso dificulta. Na bola, eles foram melhores do que nós. Mas o que importa é o resultado. Não tivemos qualquer problema com soberba. Grupo fechado, consciente, sabemos que não ganhamos nada. Sabemos que temos vantagem e que ela continua dependendo somente de nós. Não vamos amolecer. O campeonato brasileiro é muito difícil. Você acha que jogar com o Bragantino é mole? Fácil? Que ganhou de 4 contra o São Paulo", comentou.

"O resultado do Inter contra o São Paulo foi um resultado mentiroso. Acontece de 40 em 40 anos. Mas o Bragantino também ganhou por muito assim. Tem que ter humildade sempre e deixar a soberba para os outros", completou o técnico.

Abel também foi questionado sobre seus últimos trabalhos e a volta por cima que está dando. Ele respondeu:

"Eu sei pra onde fui, sei as escolhas que fiz. Quando falam que fui mal no Cruzeiro ou no Vasco, eu concordo. Sei que não fiz o meu melhor. Mas falar que fui mal no Flamengo, não dá. Tudo o que eu disputei pelo Flamengo eu venci. Florida Cup, estava bem no Brasileiro, deixei o time classificado na libertadores e 50% pra ser campeão na Copa do Brasil, desclassificando fortes times. Acontece que tinha limitações e depois chegaram 4 jogadores essenciais, com inclusão do monstro do Gerson, que juntos formaram 40% da equipe vencedora de tudo ali. Tenho participação sim e fiz lá um bom trabalho", desabafou.

O Internacional agora enfrenta o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (31), às 18h15, no Beira Rio, pela 33º terceira rodada da Série A de 2020.