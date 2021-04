Elenco do Náutico festeja no vestiário após garantir permanência na Série B 

Pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico não saiu do zero contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Com este resultado, o Timbu garantiu sua permanência na segunda divisão da competição nacional em plena penúltima rodada.

Tanto no gramado quanto no vestiário, o elenco alvirrubro fez muita festa por conta da “conquista”. A equipe comandada pelo Hélio dos Anjos ocupa a 15ª colocação da tabela, e não tem mais chances de entrar no Z4. O clube é bicampeão da Série B, tendo conquistado nos anos de 1998 e 2011.

Vale lembrar que o Náutico manteve o tabu de nunca ter vencido o Cruzeiro em Minas Gerais, mas quase conseguiu quebrar. O time pernambucano teve as chances mais claras do jogo, especialmente quando o chute de Vinícius parou no travessão.

O próximo duelo do Náutico será nesta sexta-feira (29), às 21h30, contra o CSA. A partida, válida pela última rodada da Série B do Brasileirão, ocorrerá no Estádio dos Aflitos, em Recife.