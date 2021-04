Em tom de despedida, Guilherme Pato agradece a Ponte Preta após gol marcado 

Na noite desse domingo (24), a Ponte Preta recebeu o CRB no Moisés Lucarelli, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A Macaca venceu por 3 a 1, com gols marcados por Bruno Rodrigues (2) e Guilherme Pato.

Apesar do resultado, o clube alvinegro não tem mais chances de acesso à elite do futebol brasileiro nessa temporada. Após a partida, o atacante Guilherme Pato, que pertence ao Internacional e está emprestado ao clube paulista até o final da temporada, agradeceu a equipe pelas oportunidades em tom de despedida e falou sobre a reta final do torneio nacional.

"Fico feliz por mais um gol na carreira. Agradeço a Ponte Preta por todas as oportunidades que estão me dando. Foi aqui que fiz o meu 1º gol como profissional. Sabemos que não temos mais chance de classificação, mas estamos batalhando pela dignidade e fazendo o nosso papel" - disse o atleta.

Na última rodada, a Ponte Preta visita o Figueirense, que luta contra o Z4, no Estádio Orlando Scarpelli.