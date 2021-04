São Paulo cede empate ao Coritiba e se complica no Brasileirão

Em casa, o São Paulo deixou a vitória e a chance de retomar a liderança do Brasileirão escaparem. Com gol de Luciano, o Tricolor Paulista abriu o placar, mas viu o Coritiba deixar tudo igual com bola na rede de Sarrafiore.

Antes da partida, o Tricolor Paulista teve seu ônibus apedrejado por um grupo de torcedores enquanto estava a caminho do Estádio Morumbi.

Coritiba se fecha e dificulta a vida do São Paulo

O Coritiba foi a campo apostando na marcação forte, fechando o time com três volantes para segurar o jogo e buscar atacar no erro do São Paulo. A equipe da casa encontrou muita dificuldade para criar pelo meio e furar o bloqueio do adversário.

As melhores jogadas do Tricolor foram criadas pelos lados, com cruzamentos na área. Na primeira, Juanfran recebeu de Igor Gomes, cruzou e Brenner apareceu livre para cabecear, mas a bola saiu para fora. Na segunda, Reinaldo trocou passes com Igor Gomes e cruzou, dessa vez Juanfran apareceu para finalizar para a defesa de Wilson. Em outra oportunidade, novamente Reinaldo deu o passe para Luciano cruzar e encontrar Daniel Alves, que girou e finalizou, mas Wilson fez boa defesa.

Os visitantes tiveram duas boas chances, ambas com Matheus Galdezani. Na primeira, Natanael chegou na linha de fundo e cruzou, o camisa 20 subiu para cabecear e mandou para fora. Na outra, novo cruzamento de Natanael e nova cabeçada de Galdezani, com perigo, à direita do gol de Volpi.

Coritiba arranca empate



No retorno do intervalo, Diniz promoveu duas mudanças. Pablo e Victor Bueno entraram nos lugares de Bruno Alves e Brenner. A segunda etapa foi de maior movimentação e o jogo ficou mais aberto no Morumbi. O Coxa assustou logo no primeiro minuto, quando Galdezani deu bom passe para Nathan, que ficou cara a cara com Volpi, mas não conseguiu finalizar antes da defesa do goleiro.

O gol do São Paulo saiu aos 13 minutos. Reinaldo cruzou, Pablo dominou na área e ajeitou para Luciano, que bateu de primeira e mandou pro fundo da rede, marcando seu 17º gol com a camisa do Tricolor Paulista.

O time da casa colocou maior intensidade no jogo, mas sem conseguir colocar a bola na rede para garantir a vitória. Aos 25 minutos, Victor Bueno partiu em velocidade e deixou Pablo na cara do gol, mas Wilson fez boa defesa.

O Coxa por sua vez, precisando buscar o placar, passou a sair mais e chegou ao gol de empate. Aos 36, Ricardo Oliveira cruzou rasteiro e Sarrafiore chegou batendo de primeira para deixar tudo igual.

Na reta final, o Coritiba novamente bloqueou os espaços do São Paulo. O time da casa tentou chegar com bolas levantadas na área, mas a partida não saiu do empate.

Situação na tabela e próxima rodada

O Tricolor segue na vice-liderança, com 58 pontos. No próximo domingo (31), enfrenta o Atlético-GO, às 16h, fora de casa. No mesmo horário, o Coxa, que é 18º com 27 pontos, recebe o Grêmio.