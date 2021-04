Atlético-MG, Flamengo e São Paulo tropeçam na 32ª rodada e Inter aproveita

A 32ª rodada do Brasileiro foi excelente para o Internacional. Líder do campeonato faltando agora seis rondas para o fim, o Colorado somou mais três pontos no clássico Gre-Nal. Mas, não foi só essa a notícia boa que a torcida gaúcha teve.

Além da vitória vermelha no dérbi porto-alegrense, os três principais concorrentes ao título tropeçaram e não encostaram. Na capital paulista, o São Paulo ficou no 1 a 1 com o Coritiba. Um pouco mais para baixo, na Arena da Baixada, o Flamengo perdeu para o Athletico. E o Atlético-MG foi derrotado pelo Vasco por 3 a 2.

32ª rodada dos quatro primeiros

Vasco 3x2 Atlético-MG

São Paulo 1x1 Coritiba

Athletico 2x1 Flamengo

Inter 2x1 Grêmio

G-4 do Brasileiro

1º Inter - 62

2º São Paulo - 58

3º Flamengo - 55

4º Atlético-MG - 54

Depois da rodada deste final de semana, o líder Inter abriu quatro pontos de vantagens sobre o vice São Paulo. Flamengo permanece em terceiro, com 55, um ponto a mais que o quarto Atlético-MG.