Vila Nova goleia desmantelado Remo no jogo de ida da final da Série C

Pelo jogo de ida da final da Série C do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova não tomou conhecimento e goleou o Remo por 5 a 1, no estádio OBA neste sábado (23).

Sem contar com 16 atletas em virtude da Covid-19, o Remo ensaio que superaria as adversidades e aos nove minutos do primeiro tempo após uma cobrança de escanteio, Gilberto Alemão abriu o placar para o time paraense.

Mesmo em desvantagem no placar, o Vila Nova se impôs diante de um adversário muito desfalcado e não demorou muito para construir a larga vantagem no placar. Aos 24, Talles ganhou disputa com Gilberto Alemão dentro da área e chutou à queima roupa para empatar a partida.

Um pouco mais tarde, Talles novamente mostrou oportunismo na área após uma rebatida de Fredson, pegou de primeira e ampliou para o Vila.

Aos 46 minutos, o meia Alan Mineiro ampliou em uma cobrança de falta da meia-lua, mandando com categoria no ângulo de Vinícius.

No segundo tempo, o resultado já estava favorável ao Vila Nova, que queria mais! Aos 13 minutos, Henan descolou passe em profundidade, e tocou por cobertura na saída de Vinícius. Aos 24, em uma das jogadas de Pablo, Henan novamente aproveitou, desviou de cabeça e fechou a conta.

E agora

O jogo de volta será no sábado (30), às 17h, em Belém. Para ser campeão, o Remo precisa vencer por cinco gols de diferença, ou por quatro para levar para os pênaltis.