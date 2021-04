Atlético-MG recebe reservas do Santos para retomar rumo das vitórias

Nesta terça-feira (26), o Atlético-MG recebe o Santos, às 20h, no Mineirão, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes foram derrotadas na última rodada e se complicaram na busca por seus objetivos. Enquanto o Peixe almeja chegar ao G-6, o Galo aposta suas últimas fichas na busca pelo título.

O Atlético-MG está na quarta posição e soma 54 pontos, oito pontos a menos que o líder Internacional, a equipe perdeu a oportunidade de se aproximar da ponta da tabela ao ser derrotada pelo Vasco, por 3 a 2, na rodada anterior.

Já o Santos, por sua vez, garante foco total na final da Copa Libertadores da América mas, não poupou os titulares na derrota por 4 a 3 para o Goiás. Com o resultado, o peixe não se aproximou do G-6 e está na décima posição com 45 pontos.

As equipes se enfrentaram no primeiro turno, em São Paulo, e o Santos venceu por 3 a 1 com dois gols de Marinho e um gol de Arthur Gomes. Os visitantes marcaram com Alan Franco.

Atlético-MG vem com força máxima para o duelo

O empate contra o Grêmio e a derrota para o Vasco mexeram com os ânimos dos torcedores e, principalmente, com os de Jorge Sampaoli que não se agradou com a exibição da equipe e cobrou empenho quando o assunto é a concretização das jogadas ofensivas.

"Eu vejo muita intensidade dos jogadores na área do rival, que fazem incomodar na finalização. Não creio que seja capricho e intensidade. É questão de contundência e claridade. Há que estar claro para definir jogadas e gerar em gol as chances que o time cria. Até agora, isso nos está custando bastante".

Com essa premissa, o treinador manda a campo praticamente o mesmo time que foi a campo contra o Vasco. Apenas com possíveis alterações na defesa, entrada de Gabriel e saída de Réver, e no ataque, entrada de Eduardo Sasha e saída de Eduardo Vargas.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Réver (Gabriel), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Hyoran; Savarino, Keno e Eduardo Vargas (Eduardo Sasha).

Dilema santista: foco total na Libertadores mas, e o Brasileirão?

Às vésperas da final da Copa Libertadores da América, no sábado (30), o técnico Cuca poupará os jogadores titulares para garantir que estejam aptos para o grande duelo do fim de semana.

Portanto, o treinador do Peixe busca encontrar o equilíbrio para o duelo contra o Atlético-MG. Nestas condições, Cuca relacionou apenas um titular para a partida, o goleiro John.

Provável escalação do Santos: John, Madson, Laércio, Alex e Wagner Leonardo; Vinicius Balieiro, Guilherme Nunes, Lucas Lourenço (Luiz Felipe ou Tailson) e Jean Mota; Arthur Gomes e Bruno Marques.