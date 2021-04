Com novidades, Chapecoense pega Operário para se aproximar do título

Com apenas uma rodada e meia pela frente na Série B, as disputas seguem intensas na parte de cima e de baixo da tabela. Uma delas acontece nesta segunda-feira (25), às 17h, no estádio Germano Krüger, palco do confronto entre Operário-PR, nono colocado, e a líder Chapecoense.

No primeiro turno, Anselmo Ramon marcou o gol da vitória da Chapecoense na Arena Condá. Na ocasião o Operário-PR terminou com um jogador a mais desde a expulsão de Ezequiel, mas não conseguiu aproveitar a vantagem.

Operário cumpre tabela

Com 51 pontos, sete atrás do Juventude, quarto colocado, o time paranaense já planeja a próxima temporada e tem como objetivo terminar a Série B numa posição acima do 10º lugar de 2019. A derrota para o Cruzeiro na última rodada foi a única nos últimos cinco jogos.

Expulso diante do Cruzeiro, o técnico Matheus Costa será substituído pelo preparador físico Rodolfo Mehl. São seis desfalques para o último jogo do Fantasma como mandante: Pedro Ken, Jiménez, Jean Carlo e Diego Cardoso (suspensos); Tomas Bastos (pubalgia) e Rafael Chorão (lesão na coxa).

Provável escalação do Operário-PR: Martín Rodríguez (Thiago Braga); Alex Silva, Bonfim, Ricardo Silva e Fabiano; Leandro Vilela, Marcelo e Thomaz (Schumacher); Maranhão, Ricardo Bueno e Rafael Oller.

Chapecoense com uma mão na taça

Promovida à elite do futebol brasileiro, a equipe catarinense concentra suas forças para soltar o grito de campeão nesta semana. O concorrente é o América-MG, que empatou sem gols no último sábado (23) e terá pela frente o Avaí, um dos clubes que lutam pelo acesso. Neste momento, Chape e Coelho somam 70 pontos e possuem 19 vitórias, o primeiro critério de desempate. Na última rodada do Verdão pega o Confiança na Arena Condá.

O Departamento Médico está cheio, com Busanello, Guedes, Hiago, Joílson, Mike, Paulinho Moccelin, Tharlis, Thiago Ribeiro e Tiepo. Em contrapartida, Anderson Leite foi liberado e está à disposição do técnico Umberto Louzer, assim como Derley, que volta após cumprir suspensão.

Provável escalação da Chapecoense: João Ricardo; Matheus Ribeiro, Felipe Santana (Derlan), Luiz Otávio e Alan Ruschel; Willian Oliveira, Ronei (Anderson Leite) e Denner; Bruno Silva, Anselmo Ramon e Aylon.