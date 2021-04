Chapecoense é derrotada pelo Operário e perde liderança da Série B 

Nesta segunda-feira (25), Operário e Chapecoense se enfrentaram na 37ª rodada do Brasileirão Série B, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa/PR. Mesmo jogando fora de casa, os catarinenses queriam a vitória para sustentar vantagem na liderança, porém não foi isso que ocorreu: derrota por 2 a 0, com gols marcados por Fábio Alemão e Rafael Oller a favor dos paranaenses.

O primeiro tempo começou com controle da Chape, contudo Fábio Alemão, que entrou na vaga do lesionado Alex Silva aos 21, precisou de apenas um minuto para finalizar cruzado e abrir o placar ao Fantasma. A jogada começou na direita com Leandro Vilela e foi trabalhada antes de chegar ao ataque.

O time da casa quase ampliou a vantagem aos 28, em chute perigoso de Marcelo, mas somente conseguiu marcar outro gol na segunda etapa, aos três minutos. Em contra-ataque puxado na direita, Thomaz passou a bola na direção de Rafael Oller, que entrou na área e fuzilou a meta defendida por João Ricardo.

Na etapa final, o Operário foi superior no início, enquanto a Chapecoense comandou as ações da partida no momento final, em busca de possível reação. Todavia, o placar não sofreu mais alterações e terminou 2 a 0.

Classificação e próximos compromissos

O resultado fez a Chapecoense perder a liderança por causa do número de gols marcados e agora se encontra na segunda colocação, com 70 pontos. Com a mesma pontuação do adversário América-MG, a briga pelo título ficará para última rodada. O Operário, enquanto isso, ocupa a nona posição, com 54 pontos.

A decisiva e última rodada da Série B será realizada na sexta-feira (29), às 21h30: a Chapecoense recebe o Confiança, enquanto o Operário visita o Botafogo.