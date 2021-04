Em boa fase, Corinthians e RB Bragantino encerram rodada em Itaquera

Nesta noite a Neo Química Arena recebe o duelo entre Corinthians e RB Bragantino, válido pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo começa às 20h, com transmissão em tempo real pela VAVEL Brasil.

Segundo dados do Corinthians, este será o 52º confronto entre as equipes, com 24 vitórias do alvinegro do Parque São Jorge, 18 empates e nove derrotas. No primeiro turno, em outubro, o placar terminou zerado em Bragança Paulista. Na época Dyego Coelho comandava os visitantes.

Corinthians mira Libertadores

O técnico Vagner Mancini não tem à disposição o zagueiro Jemerson (estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo) e o lateral-esquerdo Lucas Piton (recupera-se de cirurgia de hérnia). A boa notícia é a volta do zagueiro Gil e do volante Gabriel, que cumpriram suspensão no último jogo, e do meia atacante Otero, liberado após cumprir protocolo por testar positivo para a Covid-19.

Nono colocado, o Corinthians soma 45 pontos, seis atrás do Grêmio, que fecha o G-6. "Acredito que com mais 15 pontos vamos buscar nosso objetivo. Ficou explícito que temos totais chances de chegar nesta vaga", comentou Vagner Mancini após a vitória por 3 a 0 diante do Sport, a segunda vitória com placar elástico em 2021. Antes disso teve um 5 a 0 sobre o Fluminense. Entre esses dois jogos, porém, o Timão sofreu goleada para o rival Palmeiras por 4 a 0.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro, Gustavo Mosquito, Cazares e Mateus Vital; Jô.

Massa Bruta embalado

Invicto há quatro jogos, ainda sem perder em 2021 (venceu dois - inclusive o São Paulo, que era líder - e empatou um), o RB Bragantino aposta na boa fase de Claudinho, vice-artilheiro do Brasileirão com 15 gols, formado na base do Corinthians. O desfalque para este jogo é o zagueiro Fabricio Bruno, diagnosticado com a Covid-19.

Uma vitória leva o time de Mauricio Barbieri aos 44 pontos, para o 11º lugar, dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

“O mais importante é mantermos a intensidade apresentada nos últimos jogos. Estamos em uma posição por méritos e que entendemos que temos condições, mas temos mais jogos pela frente e precisamos nos permitir sonhar, sempre com os pés no chão e avaliando jogo a jogo”, declarou o treinador do RB Bragantino.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Ryller (Eric Ramires) e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo (Hurtado).