Descontente com arbitragem, Felipão evita assunto e elogia atuação do Cruzeiro

Na tarde desse domingo (24), o Cruzeiro recebeu o Náutico no Independência, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terminou em um empate sem gols, mas a atuação da arbitragem causou muita reclamação por parte dos jogadores do clube mineiro. A principal reclamação foi da expulsão do goleiro Fábio, logo com 10 minutos. A comissão técnica do Cruzeiro reclamou muito de uma possível interferência externa.

Felipão, preferiu não tocar no assunto da arbitragem, mesmo que durante o jogo a irritação do treinador foi muito grande, chegando até a dizer que deixaria a carreira de treinador, segundo a Rede Globo.

"Quanto à arbitragem, não compete a mim dizer se teve erro, se teve acerto. Não vou comentar não. Peço desculpas, mas não adianta nada".

Mesmo com um empate em casa, Felipão elogiou a atuação dos jogadores.

"Fiquei feliz com o desempenho dos meus jogadores, parte física, parte técnica e posicionamento. Estou contente com o jogo de hoje, com todos os jogos que a gente fez, porque fizemos bons jogos e outros não bons, mas precisamos saber relevar até onde nós poderíamos chegar mesmo", avaliou o treinador.

Outro tema abordado com Luiz Felipe Scolari, foi se ele irá cumprir o seu contrato como treinador do Cruzeiro, porém o técnico não quis entrar muito nesse assunto e deixou uma incógnita nos torcedores.

“Não. Não dá (para adiantar nada). Isso é um assunto que eu resolvo com o presidente quando entender que seja o local e o horário necessários. Portanto, quando tiver alguma coisa, eu comunico a vocês se houve reunião, se não houve reunião, o que que dá pra fazer, o que não dá para fazer. Mas, por enquanto, não tenho nada para comunicar definitivamente não.”

O Cruzeiro ocupa a 12ª posição da Série B do Brasileirão, com 48 pontos. Na próxima rodada, o Cabuloso encara o Paraná, na sexta-feira (29), fora de casa, na Vila Capanema, apenas para cumprir a tabela. Porém, para o time paranaense, o jogo pode valer a permanência na Série B. O clube comandado se encontra na 18ª rodada com 36 pontos, 3 a menos que o Figueirense porém com um jogo a menos