Reservas do Palmeiras encaram ameaçado Vasco no Allianz Parque

Nesta terça-feira (26), o Palmeiras enfrenta o Vasco, às 20h, no Allianz Parque, em partida adiada da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Verdão está na quinta colocação com 51 pontos, enquanto o Cruzmaltino está na 15ª colocação com 35 pontos.

Em 100 confrontos, o Palmeiras venceu 50 vezes, empatou 28 e perdeu 22 jogos para o Vasco. Em momento distinto no campeonato, o Verdão está na final da Libertadores e enxerga uma possível briga pelo título do Brasileirão, enquanto o Cruz-maltino precisa pontuar bastante para escapar da zona de rebaixamento.

O Palmeiras de Abel Ferreira deve poupar titulares para a final da Copa da Libertadores, no entanto, o atacante Rony se recuperou de dores musculares na coxa e ficará à disposição no banco de reservas.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Alan Empereur e Scarpa; Patrick de Paula, Emerson (Danilo) e Zé Rafael; Breno Lopes, Veron e Willian Bigode.

O Vasco de Vanderlei Luxemburgo vai com força máxima e não deve medir esforços para garantir a segunda vitória seguida. O triunfo contra o Atlético-MG aumentou a confiança do elenco que precisa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos, Werley, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Léo Gil e Benítez; Pikachu, Talles e Cano.

Arbitragem da partida

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Árbitro Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Árbitro Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

Quarto Árbitro: Leandro Bizzio Marinho (SP)