Após triunfo do Sport sobre o Bahia, Jair Ventura ressalta: "Recuperamos a identidade" 

O técnico do Sport, Jair Ventura, fez questão de ressaltar dois pontos importantes do time após vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, na noite deste domingo(24), na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Primeiro, a recuperação do que ele chamou de "identidade da equipe", que não apareceu na derrota por 3 a 0 diante do Corinthians na rodada anterior. E em segundo, a postura da equipe na etapa complementar.

"Todos nós ficamos incomodados com o jogo do Corinthians. Tínhamos falado de uma identidade e hoje recuperamos a identidade. Fizemos bons jogos até em derrotas como no jogo contra o Palmeiras e Grêmio, contra equipes mais qualificadas, que estão brigando em cima da tabela. Lógico que o resultado não foi bom. Mas hoje conseguimos vencer e convencer."

No intervalo da partida contra o Bahia, Jair Ventura fez duas mudanças que tiveram impacto positivo. A principal delas foi a entrada do lateral-direito Ewerthon no lugar de Raul Prata, assumindo um papel avançado, como um ponta, recuando Patric.

"O segundo tempo pra mim foi o melhor desde a minha chegada. O Bahia praticamente não deu chute no gol. Tivemos mais posse de bola, mais finalizações, o controle total a partir do segundo tempo. Fizemos cinco gols, mas apenas dois foram validados de maneira correta. Criamos. Terminamos praticamente só com volantes e fizemos alterações sempre para chegar ao gol e aconteceu."

A vitória tirou o Sport do Z-4. O Leão empurrou o próprio Bahia para a zona de rebaixamento e passou na tabela Fortaleza e Vasco, para ficar na 14ª colocação.

O próximo adversário é o Flamengo, no dia 1º de fevereiro, novamente na Ilha do Retiro.