Figueirense tem rebaixamento à Série C confirmado após triunfo do Vitória sobre Botafogo-SP

Nesta terça-feira (26), o Figueirense foi matematicamente rebaixado para a Série C com uma rodada de antecedência. devido ao triunfo do Vitória sobre o Botafogo-SP por 1 a 0. O Figueira soma 39 pontos e não pode mais alcançar os times à sua frente. O Furacão volta à terceira divisão justamente no ano do centenário.

A última vez em que a equipe catarinense visitou a Série C foi em 1999. O momento atual nos bastidores é bastante turbulento devido à crise financeira, o que ocasionou a queda dentro de campo com salários atrasados, além de desempenho e resultados ruins.

O Figueira chegou a passar sete anos seguidos na Série A entre 2002 e 2008. O alvinegro ainda disputou a elite entre 2011 e 12 e também 2015 e 16.

Nas últimas duas temporadas, o time brigou contra o rebaixamento, e terminou em 15º e 16º, mas não resistiu à terceira campanha ruim seguida.

Apesar do rebaixamento, o Furacão renovou contrato com o técnico Jorginho, que assumiu o time em novembro de 2020.

Mais cedo, o Paraná também teve seu rebaixamento confirmado após a derrota para o lanterna Oeste por 1 a 0. O outro time que vai disputar a Série C 2021 é o Botafogo-SP.