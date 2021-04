Laís Queiroz tem lesão constatada e desfalca Minas Brasília no Brasileirão Sub-18

O Minas Brasília estreia com desfalque na quarta-feira (27). Laís Queiroz está fora do Campeonato Brasileiro Sub-18. A zagueira sofreu uma entorse de grau II no tornozelo direito ao pisar em falso durante uma sessão de treinamento.

Vetada da competição pelo Departamento Médico do Minas Brasília, a capixaba retornou a Linhares hoje para iniciar o tratamento da lesão. O clube estará acompanhando a jogadora de forma virtual. Contudo, Laís Queiroz ainda precisa ser avaliada.

Laís estava brigando pela titularidade na equipe do Minas Brasília, que busca o seu primeiro troféu na categoria. Na última sexta-feira (22), a jogadora foi homenageada com um outdoor em sua cidade natal.

Foto: Divulgação

Brasileirão

O Minas Brasilia inicia a sua trajetória no Campeonato Brasileiro Sub-18 amanhã (27), quando encara a Ferroviária-SP, às 15h30, no CT Sorocaba 2.