Luxemburgo x Sá Pinto: Vasco dobra efetividade ofensiva com "pofexô"

Reta final de campeonato e o Vasco ganha força na briga contra o rebaixamento. Depois da vitória sobre o Atlético-MG na rodada passa, por 3 a 2, a equipe de Vanderlei Luxemburgo ocupa a 15ª posição com 35 pontos, três a mais que o Bahia, primeiro time do Z-4. Mas antes da chegada do "pofexô", o português Ricardo Sá Pinto levava o time para outros rumos.

Desde que Luxemburgo substituiu o europeu à frente do Cruzmaltino, o ânimo do elenco se renovou. Além disso, resultados positivos vieram. A prova disso se dá na comparação temporária do rendimento de Sá Pinto e Vanderlei. Veja:

Vasco com Sá Pinto:

11 jogos

8 gols marcados

0.7 gols marcados por jogo

124 minutos para marcar um gol

Vasco com Luxemburgo:

5 jogos

7 gols marcados

1.4 gols marcados por jogo

64 minutos para marcar um gol

Tendo o velha guarda no banco comandando a equipe, o Vasco dobrou a média de gols por jogo e reduziu 60 minutos o tempo para balanaçar a rede adversária. Agora, para a sequência do Brasileirão, o time carioca tem Palmeiras (fora), Bahia (casa), Flamengo (fora), Fortaleza (fora), Corinthians (fora) e Goiás (casa).