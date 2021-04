Em clima de decisão, relembre outras finais brasileiras na Copa Libertadores da América

A final da Libertadores está sendo muito esperada por todos os torcedores. A decisão acontecerá no próximo domingo (30), no Maracanã, às 17h. A partida será entre dois clubes brasileiros, Palmeiras e Santos. Depois de 15 anos a final da Libertadores volta a ser disputada entre duas equipes brasileiras.

Libertadores de 2005

A primeira vez que isso aconteceu foi no ano de 2005. A final da Libertadores foi realizada entre Athletico Paranaense e São Paulo, e o tricolor paulista saiu vitorioso.

A primeira partida, realizada no Beira-Rio, acabou 1 a 1. Já na segunda, no Morumbi, o São Paulo goleou o Athletico-PR por 4 a 0 e se sagrou grande campeão da Libertadores, conquistando esse título pela terceira vez em sua história, sendo, até então, o maior campeão brasileiro do torneio. Na sequência, a equipe paulista ainda seria campeã também do Mundial de Clubes, em cima do Liverpool.

Libertadores de 2006

Já no ano seguinte, aconteceu a segunda e última vez em que dois clubes brasileiros se enfrentam na final da Libertadores. O São Paulo retornou a final buscando o segundo título em sequência, enfrentando o Internacional nessa ocasião. A equipe colorada bateu o Tricolor Paulista e saiu como campeão do torneio, pela primeira vez em sua história.

A primeira partida foi realizada no Morumbi e, após uma falha de Rogério Ceni, o Internacional saiu com uma importante vitória de São Paulo, por 2 a 1. No jogo de volta, no Beira-Rio, o São Paulo até tentou a virada, porém a partida terminou 2 a 2 e o Internacional se sagrou o grande campeão da Copa Libertadores da América. A equipe sulista ainda seria campeã do Mundial de Clubes, em cima do Barcelona.

Libertadores de 2020

A partida realizada no Maracanã com certeza será muito marcante. É a volta do Palmeiras para uma final depois de 21 anos e pode ser um título que não é comemorada desde 1999 pelos palmeirenses. Já pelo lado santista, a equipe pode ganhar a quarta libertadores e se tornar a equipe brasileira com mais títulos da história, superando Grêmio e São Paulo.