Corinthians tem surto de Covid-19 no elenco

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (27) que dez jogadores testaram positivo para o novo coronavírus. São eles: Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Ruan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó.

Todos eles estão assintomáticos e já isolados para o período de quarentena. Logo, estão fora das próximas partidas do Timão, contra o Bahia, na quinta-feira (28), e contra o Ceará, na outra quarta-feira (3). Dependendo da condição física dos atletas após o fim do isolamento, também podem ser desfalques no confronto com o Athletico-PR, no dia 7 de fevereiro.

Ivan Grava, médico do clube, falou sobre o surto: “Provavelmente temos casos de reinfecção, mas ainda vamos fazer esse estudo mais detalhado. Deu esse número aumentado de casos positivos porque estamos vivendo um aumento de casos no Brasil inteiro, com colapso em várias locais, e como fazemos muitos testes no Corinthians já sabíamos que poderia acontecer algo neste sentido por esse aumento de casos da segunda onda neste mês de janeiro”.

Para a partida contra o Bahia, o técnico Vagner Mancini também terá desfalques por suspensão. Já que Léo Natel e Otero receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora. Com 45 pontos, o Timão é o nono colocado.