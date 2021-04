Al Ain apresenta proposta ao Flamengo pelo atacante Michael; confira detalhes

Sem espaço no elenco Rubro-negro, o atacante Michael (24) está muito próximo ir para o futebol árabe. Conforme é público o interesse do Al Ain, dos Emirados Árabes, nesta terça-feira (26) o Flamengo foi notificado pela primeira proposta oficial, em forma de empréstimo de seis meses.

Segundo os valores do documento, o Al Ain oferece €1 milhão para contar com o jogador até 31 de junho de 2021. A proposta também permite a extensão contratual em mais um ano, onde o clube árabe arcaria com mais €2 milhões pelo jogador.

O salário do atacante seria custeado ao todo, em €500 mil, somando os meses de janeiro até junho.

Sendo assim, o Flamengo que vive um cenário de desmanche em seu elenco, pode perder o meia Everton Ribeiro para o futebol árabe também e recém confirmou a venda de Yuri Cezar - €6 milhões - ao Al Shabab/EAU.

Campeão estadual, da Recopa e Supercopa com o Flamengo, Michael chegou em janeiro após se destacar pelo Goiás. O time carioca que ainda necessita pagar parcelas da compra ao time goiano, deve liberar o jogador nas próximas 48 horas.