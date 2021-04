Marcelo Boeck destaca intensidade na preparação do Fortaleza para jogo contra Atlético-MG

Um dos ídolos do Fortaleza, o goleiro Marcelo Boeck falou sobre o trabalho que o elenco vem realizando para evoluir na temporada. Segundo o atleta, ex-Sporting, Chapecoense e Internacional, a meta do elenco é terminar o Campeonato Brasileiro com resultados positivos.

“Estamos lutando muito para que a equipe possa fazer uma ótima sequência nesta reta final de campeonato para terminar bem ele, com o Fortaleza na primeira divisão. O grupo tem se dedicado ao máximo para crescer de produção nestas próximas semanas”, disse.

Para o arqueiro, o Leão vai com tudo para vencer o Atlético-MG neste final de semana.

"Sabemos da força do Atlético em casa. Temos que ter muita atenção para sairmos com um grande resultado, quem sabe uma vitória. Vai ser um grande jogo", falou.